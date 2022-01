Jimmy Fallon med prazniki pozitiven na covid-19

"Na prvi dan prazničnega oddiha sem bil pozitiven na covid-19. Ker sem polno cepljen in sem že prejel poživitveni odmerek, sem na srečo imel le blage simptome bolezni," je v objavi ob fotografiji, kjer je v izolacijski sobi, zapisal 47-letnik. "Hvala vsem zdravnikom in medicinskim sestram, ki delajo nadure, da lahko vsak prejme cepivo. Hvala, NBC, da se držite protokolov testiranja in da ste me zaprli v sobo za izolacijo, ko so mi sporočili novico," je še zapisal Fallon.