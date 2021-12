Jimmy Fallon na simpatičen način ženi čestital za obletnico

Jimmy Fallon, ki družbena omrežja spretno izkorišča za promocijo svoje pogovorne oddaje, se je tokrat oglasil na Instagramu, da je delil pomemben mejnik v svojem življenju. Zvezdnik je objavil fotografijo svoje žene Nancy Juvonen, s katero na današnji dan, 22. decembra, praznujeta 14 let poroke.

"Na še na mnogo let in na naju, ko jokava od smeha. Tega ne boš nikoli prebrala, ker nisi prisotna na družbenih omrežjih, a kot vsi vemo, bodo te objave tukaj za vedno, zato sem prepričan, da bodo otroci nekega dne to videli in rekli: 'Joj, oče je bil romantik'," je v svojem stilu svoji dragi čestital za obletnico.