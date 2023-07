Jimmy Fallon na spletu delil redko družinsko fotografijo

Poletne mesece je za oddih izkoristil televizijski voditelj Jimmy Fallon , ki je s soprogo Nancy Juvonen in osemletno Frances Cole ter devetletno Winnie Rose ameriški praznik neodvisnosti praznoval ob jezeru Winnipesaukee v ameriški zvezni državi New Hampshire. Oddih je ovekovečil z redko družinsko fotografijo, ki jo je kasneje delil na svojem Instagramu . V opisu fotografije se je priljubljeni voditelj pošalil, da je na fotografiranje pristal le, ker je lahko stal na suhem delu pomola ob jezeru.

Čeprav Fallon le redko deli fotografije svojih hčerk na spletu, je zvezdnik v preteklosti že javno spregovoril o starševstvu. Leta 2020 je razkril, kako ga je očetovstvo spremenilo. "Ko še nisem imel otrok, sem, če sem v restavraciji slišal jokajočega otroka, pomislil: Ali lahko nehaš jokati? Zdaj bi rekel: Samo daj mi otroka – kako lahko pomagam? Bil sem v taki situaciji, razumem, kako je." Poleg razvitega sočutja pa je postal tudi bolj usklajen s svojimi čustvi. Ob čustvenem filmu ga ni sram jokati. Odkar je postal oče, je voditelj izdal že dve uspešni otroški knjigi.

Fallon ima sicer zaradi stavke scenaristov več časa za družino. Kljub temu, da je bila zaradi stavke njegova oddaja umaknjena s programa, voditelj trdno stoji za svojimi scenaristi in jih podpira, svoje delavce pa je v času stavke plačeval iz lastnega žepa. Kljub začetku poletja, v času katerega si pogovorne oddaje navadno vzamejo kolektivni dopust, pa se stavka scenaristov še vedno nadaljuje in se bo po prepričanju nekaterih zavlekla v jesen. To bi lahko predstavljalo veliko oviro ne le za pogovorne oddaje, temveč tudi podelitev nagrad.