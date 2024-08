Jimmy Fallon, nepričakovana zvezda na obračunu Francije in ZDA

Spomnimo, košarkarji ZDA so Francijo premagali z 98:87. To je njihova sedemnajsta zlata medalja na olimpijskih igrah, skupno pa jubilejna dvajseta. Bron so osvojili Srbi, ki so bili boljši od aktualnih svetovnih prvakov Nemcev s 93:83. Do konca olimpijskih iger v Parizu nas loči le še nekaj končnih odločitev, krog pa bo sklenila zaključna prireditev, na kateri naj bi nastopila hollywoodski igralec Tom Cruise in ameriška glasbenica Billie Eilish. Tako bo francoska prestolnica štafeto uradno predala Los Angelesu, ki bo igre gostil čez štiri leta.