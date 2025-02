Jimmy Kimmel o Luki Dončiću, povezal ga je tudi z Melanio Trump

OGLAS

Jimmyju Kimmlu, slavnemu voditelju pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live!, ne uide nič, kar je povezano z najbolj aktualnim in atraktivnim dogajanjem v Združenih državah. 57-letnik je tako kot številni Američani spremljal debi Luke Dončića v dresu kluba Los Angeles Lakers, ob tem pa ga ni pozabil povezati z ameriško prvo damo, ki je prav tako po rodu Slovenka, pošalil pa se je tudi na račun komentarjev o njegovi prekomerni teži, ki so se v zadnjih dneh pojavljali v medijih.

Luka Dončić, Jimmy Kimmel in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

"Lakersi so sinoči podarili 19.000 dresov s številko 77, s katerimi so praznovali prihod Luke Dončića. Kemija med Luko in LeBronom je bila takoj očitna, Luko pa je pričakala velika dobrodošlica razprodane dvorane, v kateri niso bili le NBA-jevci. To pa je bilo prvič, da je v Los Angeles prispel Slovenec, ki se z našim guvernerjem ne tika. Prisotnih je bilo veliko zvezdnikov. Adele je bila v prvi vrsti in kričala s svojim popolnim posluhom. Luki Dončiću je moralo biti vse skupaj res čudno, ko je vsa ta leta preživel v Dallasu, sedaj pa je kar naenkrat v Los Angelesu," je svoj monolog začel Kimmel, nato pa njegov prihod v mesto primerjal s filmsko ugrabitvijo, pri kateri ugrabljencu na glavo nataknejo vrečo, ga zrinejo v kombi, nato pa se zbudi v pogovorni oddaji igralke Drew Barrymore.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Pred tekmo je LeBron Luki dejal, naj se ne poskuša vključiti, temveč naj izstopa, kar je lahko begajoč nasvet za nekoga, katerega angleščina ni prvi jezik in so ga zamenjali ravno zato, ker mu njegova uniforma ni bila več prav. Nihče ne ve, zakaj so se Mavericksi odločili, da ga zamenjajo. Ena od govoric je, da zaradi njegove teže, saj so bili zaskrbljeni zaradi njegovega stanja, kar pa ni skrbelo njegovih navijačev v Dallasu," je nadaljeval Kimmel, ki je gledalcem pokazal posnetke Dončićevih navijačev, ki protestirajo in želijo Luko nazaj.