Jimmy Kimmel praznuje 20. obletnico svoje pogovorne oddaje

V uvodnem monologu je komik prebral nekaj slabih kritik, ki jih je oddaja prejela po premieri leta 2003, in se pošalil, da še vedno ne ve, zakaj ga je televizijska hiša ABC zaposlila. "Malo ljudi je pričakovalo, da bomo prišli tako daleč, ampak uspelo nam je, in sicer zaradi dveh razlogov: podpisal sem pogodbo s hudičem," se je sprva pošalil, nato pa kot drug razlog navedel "številno izjemnih ljudi" , ki so v zakulisju pripomogli k uspehu šova.

Jimmy Kimmel , ki bo vodil letošnje oskarje, je 20. obletnico svoje pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live praznoval s posebno epizodo, v kateri se je spominjal številnih nepozabnih trenutkov, ki so zaznamovali šov. Častna gosta v slavnostni epizodi sta bila Snoop Dogg in George Clooney , za glasbo pa je poskrbela skupina Coldplay , enako kot v premierni epizodi.

"Veliko ljudi potrebujemo, da ustvarijo nekaj tako neumnega, in v zadnjih dvajsetih letih smo pokrivali veliko neumnih stvari," je dejal Jimmy in dodal, da ne ve, kaj je naredil, da si je zaslužil takšen uspeh. "Dobil sem platformo, kjer lahko govorim o sebi pomembnih problematikah, kot sta zdravstvo in zakon o orožju." Zahvalil se je vsem, ki so z njim vzdržali od začetka, pa tudi tistim, ki so se pridružili kasneje. "Hvala za vaše potrpljenje. Ne vem, kaj sem naredil, da sem si to zaslužil, ampak to cenim. Tega ne jemljem za samoumevno in obljubim vam, da dokler sem tukaj jaz, vam ne bo nikoli treba gledati neumnega obraza Matta Damona."

Kimmel se je v začetkih šova, ki niso bili preveč blesteči, začel ob koncu vsake oddaje šaliti, da je žal zmanjkalo časa za gosta Matta Damona. Igralcu se je šala zdela smešna, zato jo je nadaljeval z glasbenim skečem, v katerem je Jimmyjeva takratna punca Sarah Silverman pela, da "je *** Matta Damona", in tako se je začel javni 'spor' med Jimmyjem in Mattom, ki traja še danes. Poleg zabavnih skečev z Damonom pa je Kimmel v dvajsetih letih poskrbel še za številne druge zabavne skeče in videoposnetke, med drugim segment Mean Tweets, v katerem slavni berejo nesramne komentarje, ki so jih drugi zapisali o njih na Twitterju.