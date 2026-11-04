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Tuja scena

Jimmy Kimmel z nasmehom pospremil Trumpov poraz

Los Angeles, 04. 11. 2026 11.19 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Jimmy Kimmel

Znani televizijski voditelj Jimmy Kimmel se je v svoji večerni oddaji odkrito odzval na prve rezultate vmesnih volitev v Združenih državah Amerike ter izrazil jasno navdušenje nad izgubo podpore politiki predsednika Donalda Trumpa.

Onkraj luže so bile sinoči vse oči uprte v rezultate vmesnih volitev. Družbena omrežja so bila že čez dan polna objav, ki so pozivale k udeležbi na volitvah, med njimi pa ni manjkalo niti objav znanih osebnosti, ki so svoje številne sledilce spodbujale k odhodu na volišča. Že po objavi prvih rezultatov, ki so kazali na uspeh demokratov in izgubo podpore politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, številni niso mogli skrivati svojega navdušenja nad razpletom.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel je bil prvi med voditelji večernih pogovornih oddaj, ki se je v torek pozno zvečer odzval na rezultate ameriških vmesnih volitev. Čeprav na volilni večer nobena od večjih ameriških večernih pogovornih oddaj ni potekala v živo, so oddajo Jimmy Kimmel Live!, po poročanju tujih medijev včeraj pričeli snemati nekoliko pozneje kot običajno, da bi se voditelj lahko nemudoma odzval na prve volilne rezultate.

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Kimmel, ki je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom že dlje časa v javnem sporu, se je tako še istega večera pošalil na njegov račun, tudi tokrat s kar precej pikrimi pripombami. Že na začetku uvodnega monologa se je obregnil ob Trumpovo nedavno navado, da komentira zadnjice drugih ljudi. "Po vseh teh pogovorih o zadnjici Nicki Minaj in zadnjici Jona Husteda je nocoj edina zadnjica, na katero misli Trump, tista, ki so mu jo pravkar pošteno nabrcali," je dejal. Manjkalo ni niti zbadljivk na račun J. D. Vancea, obregnil pa se je tudi ob nekaj odmevnih dogodkov, ki so zaznamovali Trumpovo predsedovanje.

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Spomnimo, Trump je pred meseci večkrat javno kritiziral priljubljene ameriške televizijske oddaje in njihove voditelje. Eden njegovih glasnejših kritikov, Stephen Colbert, se je moral soočiti celo z napovedjo ukinitve svoje dolgoletne oddaje, za kar naj bi bili po pojasnilih televizijske mreže krivi slaba gledanost in finančne izgube, mnogi pa menijo, da so kritike na račun predsednika botrovale njegovemu odhodu.

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Ameriški predsednik je tedaj napovedal, da bi podobna usoda lahko doletela tudi Kimmela in Jimmyja Fallona, ki sta tedaj Colbertu tudi javno izrazila podporo, sicer pa sta tudi sama znana po tem, da v svojih oddajah ne skoparita s kritikami na Trumpov račun.

Razlagalnik

Vmesne volitve so volitve v ZDA, ki potekajo na polovici štiriletnega predsedniškega mandata. Na teh volitvah volivci izbirajo vse člane predstavniškega doma in približno tretjino senatorjev v zveznem kongresu, pa tudi številne guvernerje in lokalne oblasti, kar pogosto služi kot nekakšen test priljubljenosti trenutnega predsednika.

Jimmy Kimmel je znani ameriški komik, televizijski producent in voditelj. Od leta 2003 vodi svojo lastno večerno pogovorno oddajo z naslovom Jimmy Kimmel Live! na televizijski mreži ABC, poleg tega pa je vodil tudi številne prestižne prireditve, vključno s podelitvijo nagrad oskar.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Jimmy Kimmel Donald Trump volitve ZDA znani

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