Jimmyju Fallonu so z nastopom na Broadwayu izpolnile sanje

Jimmy Fallon lahko uradno na seznam svojih dosežkov doda tudi nastopanje na Broadwayu. Priljubljeni voditelj se je pridružil zvezdniški zasedbi, predstave All In: Comedy About Love Simona Richa. "Pravkar sem debitiral na Broadwayu in počutim se odlično. To je navdušujoče, a hkrati sem malo tudi izčrpan. Predvsem te izmuči živčnost, preden izvedeš svoj del, nato pa si oddahneš. To je vse. Broadway je New York. Odrasel sem, New Yorčan sem in to je bil vedno del mojega življenja tudi med odraščanjem. Mislim, ta ljubezen do Broadwaya," je povedal igralec.