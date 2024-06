J. K. Rowling: Sorodniki so me prosili, naj ne govorim o transspolnosti

Pisateljica J. K. Rowling je razkrila, da so jo sorodniki in njeni bližnji rotili, naj javno ne izraža svojih pogledov o transspolnosti, a jih zvezdnica ni poslušala, kar se ji je maščevalo. 58-letna avtorica franšize Harry Potter se je morala že soočiti s kritikami, zdaj pa je razkrila, da so jo njeni sorodniki rotili, naj o svojih pogledih raje molči.

V odlomku iz nove knjige esejev The Women Who Wouldn't Say Wheesht, objavljene v The Timesu, je pisateljica zapisala, da je svoje misli o tem sprva zadrževala zase, "ker so jo ljudje okoli nje, vključno z nekaterimi, ki jih ima rada, rotili, naj jih ne deli z javnostjo".

"Tako sem od strani opazovala, kako so se ženske, ki bi lahko izgubile vse, združile na Škotskem in po Združenem kraljestvu, da bi branile svoje pravice. Moja krivda, ker jim nisem stala ob strani, me je spremljala vsak dan kot kronična bolečina," je zapisala.

Prave ženske imajo menstruacijo

Knjiga je zbirka več kot 30 esejev in fotografij žensk na Škotskem, ki trdijo, da so na prvi bojni liniji bitke za pravice žensk. Vključuje stališča žensk, ki nasprotujejo načrtom škotske vlade za reformo enakosti spolov, med njimi pa je tudi Rowlingova, ki je prej trdila, da predlogi ogrožajo varnost žensk.