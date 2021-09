J.Lo blestela na gondoli, oboževalec zaradi Afflecka ostal brez selfija

Jennifer Lopez se je ta vikend udeležila beneškega filmskega festivala, kamor je prišla v spremstvu svojega srčnega izbranca Bena Afflecka. 52-letnica je potovanje izkoristila tudi modno sodelovanje in je v čudoviti kreaciji modne hiše Dolce & Gabbana pozirala med vožnjo na gondoli.

icon-expand Jennifer Lopez v kreaciji modne hiše Dolce & Gabbana. FOTO: Profimedia

Kot bi rekli Italijani, Jennifer Lopez živi 'dolce vita' (sladko življenje). 52-letna zvezdnica je za potrebe modnega fotografiranja v Benetkah nosila osupljivo kreacijo modne hiše Dolce & Gabbana, ki je pred dnevi pripravila veliko modno revijo na znamenitem trgu svetega Marka, ki velja za enega najbolj obiskanih na svetu. Glamurozna obleka visoke mode je imela potisk glavne beneške katedrale in znamenitega trga svetega Marka. Marsikdo bi se strinjal, da ni bolj popolne lokacije za takšno modno snemanje kot vožnja z gondolo po beneških rečnih kanalih. Priljubljena pevka je imela lase tokrat počesane nazaj in spete s sponkami, za piko na i pa je dodala rdečo šminko.

icon-expand 52-letna zvezdnica je obisk Benetk izkoristila tudi za modno fotografiranje. FOTO: Profimedia

Spomnimo, da sta se J.Lo in njen srčni izbranec, 49-letni igralec Ben Affleck, na beneškem filmskem festivalu udeležila premiere filma The Last Duel, kjer sta se, odkar sta letos spomladi obudila staro ljubezen, prvič kot par sprehodila po rdeči preprogi. Zvezdnika sta bila sicer že ob prihodu v Benetke in med vožnjo v taksi čolnu deležna ogromno pozornosti, fotografije njune romantične vožnje pa so se hitro znašle v javnosti in zaokrožile po spletu.

Naj omenimo, da se Affleck v filmu režiserja Ridleyja Scotta z naslovom The Last Duel s svojim prijateljem in večkratnim sodelavcem Mattom Damonom ne pojavi zgolj v igralski vlogi, temveč sta se pod film oba podpisala tudi kot scenarista. Matt je bil tudi eden tistih, ki je bil neizmerno vesel za svojega prijatelja in J.Lo, ko je izvedel, da sta se po takšnem času spet našla in obudila staro ljubezen. Kot je še dejal, ima oba zelo rad ter jima privošči srečo v ljubezni.

icon-expand Osupljiva J.Lo med poziranjem na gondoli. FOTO: Profimedia

Oboževalec na letališču ostal brez selfija z J.Lo Najbolj vroča zaljubljenca Jen in Ben pa sta Benetkam že pomahala v slovo. Ko sta v spremstvu varnostnih služb in policistov prispela na letališče, sta v hipu pritegnila pozornost mimoidočih. Med množico je bil tudi eden od pevkinih oboževalcev, ki se mu je nasmehnila sreča, da je imel skoraj na dosegu roke enega najbolj obleganih parov ta hip. Priložnost je želel izkoristiti za skupen selfi z J.Lo, a se ji je (preveč) približal, saj se ga je Lopezova kar malo ustrašila, ko se je zapodil proti njej s telefonom v roki.

icon-expand Oboževalec, J.Lo in Ben Affleck FOTO: Profimedia

Pevka, ki je nosila poletno obleko in sončna očala, se je na oboževalcev 'napad' odzvala tako, da je stopila korak, dva nazaj in se umaknila za partnerja, 49-letni Ben Affleck pa je svojo drago medtem hitro zaščitil. Moškega je potisnil stran od Jennifer, njun telesni stražar pa je nato vzel zadevo v svoje roke in stopil naprej, oboževalca prijel za zapestje in ga odrinil stran od slavnega para.