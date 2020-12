J.Lo dobila še eno posebno nagrado

Revija Billboard je podelila posebne nagrade Billboard Women in Music, kjer je nagradila ženske v glasbeni industriji.

Jennifer Lopez, igralka, plesalka, pevka, podjetnica, je ob prejetju ikonične nagrade povedala, da je že kot deklica želela nastopati. Mama jo je dala na kuhinjski mizo in ji pokazala, kako se miga z boki in da skupaj sta prepevali zimzelene pesmi in hite, ki so takrat kraljevali na lestvicah Billboard.

"To so bili moji prvi nastopi in to me je inspiriralo," je dejala Lopezova, ko je na virtualnem glasbenem dogodku Billboard Women in Music 2020 prejela ikonično nagrado.

51-letnica je nagrado sprejela v belem puloverju in s popolnim make upom. Na sebi tokrat ni imela niti enega kosa nakita, lase pa je imela spete. S svojim videzom je poosebljala eleganco in gracioznost.

V svojem govoru, ki je vseboval dolg seznam ljudi, ki so bili pomembni za njeno kariero, se je med drugim zahvalila dolgoletnem menedžerju in poslovnemu partnerju Bennyju Medini. Pozabila pa ni niti na Tommyja Mottolo, s katerim je podpisala pogodbo za prvo ploščo.