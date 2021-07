J. Lo in Affleck na jahti, vredni več kot 110 milijonov evrov

Jennifer Lopez in Ben Affleck, ki sta svojo ljubezen na nek način 'začela' leta 2002 na jahti v videospotu pevkinega hita Jenny from the Block, sta se zdaj vrnila na vodno plovilo, kjer svoja čustva na novo obujata in kot kot kaže, živita enega najboljših dni v svojem življenju. Tokrat uživata v veličini razkošne jahte, za katero bi lahko rekli, da ponuja vse, kar si srce poželi in da potnikom udobja vsekakor ne manjka.

Prestižna vodna lepotica je bila zgrajena leta 2011 in je takrat veljala za eno od štirih največjih jaht na svetu. Leta 2019 so jo temeljito prenovili in danes je ocenjena na kar 130 milijonov ameriških dolarjev, kar je več kot 110 milijonov evrov. Za tedenski najem sta zanjo odštela približno 1.100.000 dolarjev, kar je več kot 930 tisoč evrov.