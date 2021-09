J.Lo in Affleck na rdeči preprogi: zaljubljeni pogledi, dotiki in poljub

Zaljubljenca Ben Affleck in Jennifer Lopez sta se kot par zdaj končno uradno predstavila tudi na rdeči preprogi. Zvezdnika sta se na beneškem filmskem festivalu udeležila premiere filma The Last Duel, na kateri je Jen blestela v oprijeti beli obleki z globokim dekoltejem, Affleck pa je navdušil v črni obleki z metuljčkom.

icon-expand Ben Affleck in Jennifer Lopez sta se udeležila filsmkega festivala v Benetkah. FOTO: Profimedia

Medtem ko se je 52-letna Jennifer Lopez letos na tradicionalnem beneškem festivalu pojavila prvič, se je Ben Affleck festivala nazadnje udeležil leta 2010, ko je promoviral svoj bostonski bančni triler Mesto (The Town). Tokrat pa je 49-letni igralec, režiser in producent prišel promovirat najnovejši film režiserja Ridleyja Scotta z naslovom The Last Duel, pri katerem je kot scenarist sodeloval skupaj s prijateljem in večkratnim sodelavcem Mattom Damonom, s katerim v filmu tudi nastopata. Naj ne pozabimo omeniti, da je bil Matt eden tistih, ki je bil neizmerno vesel za svojega prijatelja in J.Lo, ko je izvedel, da sta se po takšnem času spet našla in obudila staro ljubezen. Kot je še dejal, ima oba zelo rad ter jima privošči srečo v ljubezni.

icon-expand Kamere so ujele njuna zaljubljena pogleda. FOTO: Profimedia

A vrnimo se k najbolj vročemu parčku petkovega večera v Benetkah. Odkar je v javnost prišla novica, da sta Bennifer, kot so pevko in igralca klicali med njuno romanco v preteklosti, spet skupaj, je bilo seveda največkrat zastavljeno vprašanje, kdaj se bosta kot par prvič sprehodila pred fotografskimi objektivi. In čakanja je zdaj konec. Zvezdnika sta se po več mesecih sprehodila po dolgi rdeči preprogi na petkovi premieri filma The Last Duel na festivalu v Benetkah.

icon-expand Svoje sreče ne skrivata. FOTO: Profimedia

Čeprav je Lopezova na dogodek prišla v vlogi dekleta, ki svojemu izbrancu stoji ob strani pri pomembnem novem projektu, je s svojim glamuroznim videzom seveda pritegnila vso pozornost. Modne kritike je navdušila v čudoviti oprijeti beli obleki libanonskega modnega oblikovalca Georgesa Hobeike. Celotni videz je dopolnila z malo bleščečo 'clutch' ročno torbico, pri izbiri prstana, uhanov in zapestnice pa je posegla po prestižni znamki Cartier. Dolgi rahlo valoviti lasje so ji tokrat padali prek ramen. Affleck pa je za to priložnost nosil klasičen črn smoking z metuljčkom.

icon-expand Slavnostni sprehod po rdeči preprogi sta zapečatila s poljubom. FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta bila še ob prihodu v Benetke in med vožnjo v taksi čolnu deležna ogromno pozornosti, fotografije njune romantične vožnje pa so se hitro znašle v javnosti in zaokrožile po spletu. Ker je bil znan razlog njunega obiska Benetk, so njuni oboževalci nestrpno čakali, kdaj bosta uprizorila sprehod po rdeči preprogi. Kamere so seveda ujele njune zaljubljene poglede, dotike, objeme in nenazadnje tudi poljub.

