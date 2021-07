J.Lo in Affleck: od strastnih poljubov na jahti do divje zabave

Potem ko sta Jennifer Lopez in Ben Affleck za pevkin 52. rojstni dan s prvo skupno fotografijo uradno potrdila svojo novo-staro zvezo, so ju fotografi ujeli na jahti, ko sta se predajala strastem. Zvezdnika sta hote ali nehote poustvarila znameniti prizor iz pevkinega videospota za uspešnico Jenny from the Block. Rojstnodnevno slavje pa se je v večernih urah nadaljevalo z zabavo v francoski restavraciji, iz zvočnikov pa so odzvanjali pevkini hiti.

icon-expand Ben Affleck in Jennifer Lopez sta svojo zvezo naznanila s poljubom. FOTO: Profimedia

Najbolj vroča zvezdnika sta v teh dneh nedvomno Jennifer Lopez in Ben Affleck, ki sta po več mesecih 'skrivanja' končno potrdila, kar je bilo več kot očitno, in sicer, da sta se po več letih spet vrnila drug k drugemu v objem in svoji zvezi dala še eno priložnost. Ko je slavljenka dneva v soboto na svojih družbenih omrežjih delila njuno prvo skupno fotografijo, na kateri se poljubljata, je ta dosegla kar 8 milijonov všečkov. Njena objava je preplavila številne profile na Instagramu in tako nedvomno postala najbolj deljena in 'vroča roba' dneva.

Zaljubljenca, ki te dni uživata na luksuzni večnadstropni jahti v St. Tropezu, sta po objavi na plano hitro zvabila številne paparace, ki jima dihajo za vrat tudi na zasluženem oddihu. Ti so seveda nestrpno čakali, da se jim nasmehne sreče s kakšno romantično fotografijo zaljubljenega para. A za to jim ni bilo treba prav dolgo čakati, saj so Bena in Jen ujeli na palubi jahte v trenutku, ko sta si izmenjevala nežnosti in se poljubljala. V javnosti je zaokrožila tudi fotografija, na kateri 48-letni Affleck svojo drago drži za zadnjico.

Naj omenimo, da smo podoben prizor že videli leta 2002, ko je isto potezo storil v pevkinem videospotu za pesem Jenny from the Block. Podobnost so seveda opazili tudi njuni zvesti oboževalci, ki so v kolaž združili obe fotografiji ter ju med seboj primerjali. Glede na videno lahko rečemo, da sta se zvezdnika vrnila na kraj zločina – jahto, kjer sta se po več tednih končno znebila bremen in ljubezni dala prosto pot. Njune fotografije z jahte je objavil portal TMZ, na določenih pa se je pojavila tudi pevkina fotografinja Ana Carballosa, ki je že dalj časa del ekipe J.Lo in z njo sodeluje tudi pri številnih glasbenih in filmskih projektih.

J.Lo, ki je januarja 2004 potrdila, da sta z Affleckom razdrla zaroko, je svoj rojstni dan dobro proslavila. Zabava se je z jahte preselila v priljubljeno francosko restavracijo, klub L’Opéra. Nekaj utrinkov nepozabnega večera je hitro zaokrožilo tudi po Instagramu. Na posnetku lahko med drugim vidimo, kako slavljenka prepeva ob zvokih svojih hitov, kot sta Jenny from the Block in Let's Get Loud, ob njej pa je bil ves čas njen dragi. Oba sta kar žarela od sreče in nista skrivala zaljubljenih pogledov. "Uživata v čudovitem potovanju," je vir povedal za portal People. "Včeraj sta (z Benom) praznovala Jenin rojstni dan v klubu. Videti je bila čudovita in zelo srečna."

V priloženi fotogaleriji si lahko ogledate nekaj utrinkov z rojstnodnevne zabave J.Lo:

