J.Lo in Affleck se v vili, vredni 15,5 milijona evrov, neuspešno skrivata pred paparaci

Odkar so Jennifer Lopez in Bena Afflecka po pevkinem razhodu z Alexom Rodriguezom prvič skupaj ujeli v javnosti, nimata miru pred fotografi. Že nekaj dni paparaci budno spremljajo dogajanje pred njuno razkošno vilo v Miamiju. Tokrat so Afflecka ujeli na balkonu, ko si je privoščil cigareto, J.Lo pa se je medtem (neuspešno) skrivala za zaveso.

icon-expand Odkar se Jennifer Lopez spet intenzivno druži z Benom Affleckom, nima miru pred paparaci. FOTO: Profimedia

Kot kaže, je samo še vprašanje časa, kdaj bostaJennifer Lopez in Ben Affleck tudi uradno naznanila, da sta v razmerju. Nekdanja zaročenca namreč vse več časa preživita skupaj in sta zadnje dni glavni tarči paparacev. Medtem ko javnost spremlja vsak njun korak, pa zvezdnika očitno še nista pripravljena deliti novic o razvoju svojega ljubezenskega razmerja. Paparaci so priljubljeno pevko in igralko Jennifer Lopez tokrat ujeli v objektiv na pomolu pred vilo, kjer si je vzela čas za meditacijo. Zvezdnica je nosila bel kombinezon, fotografi pa so v objektiv ujeli tudi psičkaTysona, mešanca med zlatim prinašalcem in kodrom, ki ga je lani poleti v dar dobil pevkin sin Max.

icon-expand Ben Affleck si je na balkonu privoščil cigareto. FOTO: Profimedia

Kasneje so paparaci v objektiv ujeli še nekoliko neurejenega igralca Bena Afflecka, ki si je na balkonu prižgal cigareto in si privoščil pijačo iz pločevinke. Po spletu so zakrožile tudi fotografije, na katerih se jasno vidi, da se je J.Lo medtem skrivala pred fotografi za zaveso in pogledovala proti Benu, ki je bil vidno dobre volje.

icon-expand J.Lo se pred paparaci skriva za zaveso. FOTO: Profimedia

Znano je, da je J.Lo velika ljubiteljica in zagovornica zdravega načina življenja, zato ne izpusti skoraj nobenega treninga. Svojo disciplino in navade pa je že poskušala prenesti tudi na Afflecka, da bi se ta spravil v boljšo formo. Naj omenimo, da sta v ponedeljek obiskala telovadnico Anatomy, a jasno je, da je igralcu stare razvade, na primer kajenje, težko opustiti kar čez noč.

Naj omenimo, da so aprila 2020 48-letnega igralca opazili v družbi takratne izbranke Ane de Armas. Takratsi je zaščitno masko povlekel nad usta in čez nos, da je lahko v miru pokadil cigareto. Kot kaže, ga niti maska ni prisilila, da bi se odpovedal kajenju. Lopezova je pri 51 letih utelešenje zdravja in dobrega počutja. V začetku tega tedna je vir za Page Six povedal, da je pevka videti v odlični formi, medtem ko je v telovadnici blizu svoje najete vile izvajala''težje vaje tako kot dekleta, ki so stara okrog 25 let". Vir je še dodal, da Lopezova ''pet ali šest dni na teden trenira v telovadnici Anatomy Miami Beach. Njeni treningi so izjemno težki in zdi se, da se trudi na vse pretege.'' Ljubezensko gnezdece Afflecka in J.Lo – vila, vredna 15,5 milijona evrov

icon-expand Razkošna vila, v kateri sta trenutno J.Lo in Ben Affleck, je vredna kar 15,5 milijona evrov. FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se pred mediji in javnostjo zatekla v vilo, vredno 18,9 milijona dolarjev, kar je približno 15,5 milijona evrov, kjer poskušata obnoviti svojo staro ljubezen. Hollywoodski igralec trenutno biva skupaj z J.Lo, ki je vilo ob vodi najela, potem ko se je dokončno razšla z zaročencem Alexom Rodriguezom in se izselila iz njegovega doma v Miamiju. Pevkina razkošna vila se nahaja v okolišu, kjer je J.Lo v preteklosti imela v lasti drugo nepremičnino – njen ponosni lastnik je danes pevec Phil Collins. Ogromna in razkošna vila ponuja kar 11 spalnic, zanjo pa je treba odšteti 130.000 dolarjev na mesec, kar je približno 106.000 evrov.

Sodobna dvonadstropna rezidenca v mediteranskem slogu, ki se razprostira na približno 2.508 kvadratnih metrih, je dizajnersko opremljena in nudi eleganten videz ter razkošne detajle. Brez dvoma "Bennifer" uživata v čudovitem razgledu na zaliv Biscayne in znamenitem pogledu proti središču Miamija. Ogromna terasa se ponaša z velikim bazenom, masažno kadjo in lepo urejeno okolico, ki nudi (skoraj) popolno zasebnost. Po navedbah spletnega mesta za nepremičnine je bila nepremičnina, ki ima kar 12 kopalnic, obnovljena leta 2015 in se ponaša z"zavidljivo prefinjenostjo, skupaj s hišo za goste, tremi parkirnimi garažami, telovadnico, pisarno ter glavno spalnico z balkonom''.