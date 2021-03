J.Lo in Alex ostajata skupaj. Alex: Nisem samski

J.Lo in Alex Rodriguez še nista povsem vrgla puške v koruzo.

Njuno sporočilo za javnost je prišlo nekaj ur po tem, ko je več virov za People potrdilo, da sta se 51-letna Jennifer in 45-letni Alex razšla.

"J.Lo snema v Dominikanski republiki, Alex pa je v Miamiju, zato se težko vidita, še posebej zaradi karantene in covida-19," dodaja vir Jennifer in Alexa, "vendar želita poskusiti, da ostaneta skupaj."

"Nikoli se nista uradno razšla in se o tem pogovorila, vendar sta še vedno skupaj. Imata veliko težav. Vendar se nista razšla," je njun bližnji vir povedal za People . Ta je še dodal, da špekulacije, ki so se pojavile prejšnji mesec, da je Rodriguez imel afero z Madison LeCroy iz šova Southern Charm, nimajo nič s tem in da to " sploh ni povod za njune težave ".

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta po odmevni novici, da sta razdrla zaroko , sporočila, da se nista dokončno razšla. "Prizadeva si rešiti zvezo," sta dejala v skupni izjavi za portal People .

Alex: Nisem samski

Alexa, nekdanjega zvezdnika bejzbolske ekipe New York Yankees, so v soboto ujeli pred vhodom v telovadnico na Floridi. Rodrigueza so ob prihodu vprašali o njegovi zvezi z Jennifer Lopez, ko je fotografom mimobežno dejal: "Nisem samski." Kar je tudi razvidno iz videoposnetkov, ki jih je objavil portal TMZ.

Torej, kot kaže ostaja upanje, da se stvari med Jennifer in Alexom uredijo. Mogoče pa jima bo prav oddaljenost (ona je v Dominikanski republiki, on v Miamiju) koristila, da si vzameta čas za razmislek in da skupaj premagata ovire ter ljubezenske težave.