J.Lo in Alex po ljubezenskih težavah z novim poslom

Alex Rodriguez in Jennifer Lopez sta po vseh težavah objavila novo skupno fotografijo.

Odkar sta se Jennifer LopezinAlex Rodriguez pred skoraj štirimi leta spustila v razmerje, sta na družbenih omrežjih rada pokazala svoja čustva in delila kar nekaj utrinkov iz zasebnega življenja.

Potem ko je kot strela z jasnega v prvi polovici meseca javnost preplavila novica, da sta J.Lo in Alex po dveh letih razdrla zaroko, sta se zvezdnika nekoliko umaknila od družbenih omrežjih oziroma sta jih uporabljala zgolj za promoviranje svojih ločenih projektov. Čeprav sta trdila, da sta še vedno v razmerju, nista delila nobene skupne fotografije, ki bi to tudi podkrepila ... do danes.

Prvi je molk prekinil Alex, ki je na svojem Instagramovem profilu delil njuno skupno fotografijo, na kateri sta oba nasmejana. In ne samo to, z objavo sta sporočila, da se skupaj podajata v poslovne vode.

"Uradno je! Postala sva del družine Goli Gummy! Z Jennifer sva zelo vesela, da lahko sporočiva, da sva se pridružila podjetju Goli Nutrition. Industrijo zdravja in dobrega počutja so revolucionirali z inovativnimi, okusnimi in hranljivimi gumijastimi vitamini," je zapisal nekdanji igralec bejzbola 45-letni Alex.