J.Lo in Alex prodala hišo na plaži za 5,7 milijona evrov

Nekdanje počitniško domovanje slavnega para leži v enem izmed najboljših predelov v Malibuju, tik ob plaži, in se pohvali s čudovitim razgledom na morje. Trinadstropno hišo sta Jennifer Lopez in Alex Rodriguezprodala za 6.775.000 dolarjev (približno 5.708.147 evrov). Hiša obsega 408,77 kvadratnega metra, v njej pa je pet spalnic, štiri kopalnice in eno dodatno stranišče za goste. Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta hišo kupila januarja in jo tudi prenovila po svojem okusu. Sprva sta mislila, da bosta v njej živela z družino ali pa jo vsaj imela za počitniško hišo, a sta si premislila in jo zdaj po pol leta prodala.