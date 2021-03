J.Lo in Alex ujeta med izkazovanjem nežnosti

Par si je vzel čas za dolg pogovor in skupaj sta sedela za mizo, na kateri je bil tudi prenosni računalnik, zraven pa sta si privoščila prigrizek. J.Lo je ves čas nosila bel kopalni plašč, Alex pa je imel na sebi sive hlače, polo majico in superge.

Zaljubljenca sta poleg čudovite družine – J.Lo ima iz prejšnjega zakona dvojčka, Alex pa dve najstniški hčerki – ustvarila tudi uspešna podjetja in v posel tudi veliko vložila. Skupaj sta ustanovila podjetje Hims & Hers in blagovno znamko sončnih očal Quay, skupaj sta se podala tudi v nakup nepremičnin v New Yorku, Los Angelesu in Miamiju. V primeru, da se odločita, da gresta vsak svojo pot, bi vse našteto seveda otežilo njun razhod. Takšnega scenarija pa si verjetno ne želi nihče od njiju.

Vir je za mehiške medije dejal, da je J.Lo v času, ko je ločena od Alexa, težko: "To, da ob njej ni Alexa, ji povzroča stres. Jennifer je bila zelo nesrečna. Poskušata ostati skupaj zaradi otrok."

Vir je še dodal, da se tako J.Lo kot Alex po svojih najboljših močeh trudita rešiti svojo ljubezen: "Zdi se, da sta oba pripravljena storiti vse, kar je potrebno, da ostaneta skupaj."