J.Lo in Ben Affleck bosta zakon potrdila s tridnevnim poročnim slavjem

Jennifer Lopez in Ben Affleck bosta prihodnji vikend še enkrat stopila pred oltar, poročnemu slavju pa bodo prisostvovali njuni najdražji in prijatelji. Praznovanje naj bi se pričelo v petek z večerjo, svatje pa bodo z mladoporočencema preživeli celotni vikend. Poroka naj bi bila zelo razkošna, osrednjo vlogo pa bo odigrala nevesta, je razkril nek vir, ki je dodal, da naj bi bila to Benova želja. icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Profimedia Poročni obred naj bi se odvijal v soboto, zaključek tridnevnega praznovanja pa naj bi bil piknik, na katerem se bodo svati podružili v nedeljo. 53-letna nevesta naj bi nosila posebej zanjo v Italiji izdelano poročno obleko oblikovalca Ralpha Laurena, celotni vikend pa naj bi dokumentirala revija Vogue. Poročni vikend načrtuje Colin Cowie, načrtovalec dogodkov, ki ga najemajo zvezdniki, njegova cena pa naj bi znašala med 24 500 evri in 25 milijoni evrrov na dogodek. Cowie je v preteklosti že načrtoval pevkine dogodke, najemata pa ga tudi Oprah Winfrey in Michael Jordan. Med svati zvezdniškega para naj bi bili igralec Matt Damon, voditelj Jimmy Kimmel, Benov brat, igralec Casey Affleck in igralka Drea de Matteo. Tridnevno slavje naj bi se odvijalo na Affleckovi posesti Riceboro v zvezni državi Georgia. Zvezdnica naj bi več podrobnosti o poročnem vikendu s svojimi oboževalci delila v novicah, ki jih z njimi deli preko elektronske pošte, kjer je tudi potrdila, da sta se z oskarjevcem pred mesecem že poročila v Las Vegasu.