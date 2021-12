J.Lo in Ben Affleck na košarkarski tekmi: objemi, dotiki in zaljubljeni pogledi

Pevka in igralka Jennifer Lopez ter igralec Ben Affleck sta zaljubljena kot dva najstnika. Zvezdnika so v objektiv ujeli na košarkarski tekmi, kjer nista mogla umakniti rok drug z drugega in sta si ves čas izkazovala naklonjenost z objemi in dotiki.

Sreče in zaljubljenosti ne moreta skriti.

52-letna Jennifer Lopez, zvezdnica prihajajoče romantične komedije Marry Me in 49-letni igralec Ben Affleck sta bila celo košarkarsko tekmo med kluboma Los Angeles Lakers in Boston Celtics objeta. Cel večer sta se držala za roke in si izkazovala nežnosti, se objemala, a kameram tokrat ni uspelo ujeti nobenega poljuba. Zaljubljenca sta za ta športni dogodek izbrala bolj vsakdanja oblačila. Lopezova je na tekmo prišla v jeans oblačilih in črnih škornjih, Affleck pa je nosil kavbojke, pulover s kapuco in plašč v odtenkih črne barve.

Odkar sta se zaljubljenca po skoraj dveh desetletjih aprila znova spustila v razmerje, so ju fotografi že večkrat ujeli v javnosti. Poleti so ju ujeli med oddihom na palubi jahte v trenutku, ko sta si izmenjevala nežnosti in se poljubljala. V javnosti je zaokrožila tudi fotografija, na kateri Affleck svojo drago drži za zadnjico. Slavni parček je tako poustvaril znameniti prizor, saj smo podobnega že videli leta 2002, ko je Affleck isto potezo storil v pevkinem videospotu za pesem Jenny from the Block.

Zaljubljena Jennifer Lopez in Ben Affleck na košarkarski tekmi