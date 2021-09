J.Lo in Ben Affleck prispela v Benetke

Igralec in režiser Ben Affleck je za izlet s čolnom nosil črno polo majico z dolgimi rokavi in črne kavbojke, J.Lo pa je bila videti, kot da je ravnokar prišla s kakšne rdeče preproge. Na sebi je namreč imela elegantno belo čipkasto obleko, videz pa je dopolnila z velikimi sončnimi očali znamke Prada. Za slavna zaljubljenca je beneški filmski festival prvi veliki dogodek, ki se ga bosta udeležila kot par.

Medtem ko je 52-letna J.Lo na tradicionalnem beneškem festivalu letos prvič, se je Affleck festivala nazadnje udeležil leta 2010, ko je promoviral svoj bostonski bančni triler Mesto (The Town). Tokrat pa je prišel promovirat film Ridleyja Scotta z naslovom The Last Duel, pri katerem je kot scenarist sodeloval skupaj s prijateljem in večkratnim sodelavcem Mattom Damonom. Zvezdniška prijatelja v filmu tudi nastopata, med igralsko zasedbo pa sta tudi Adam Driver in Jodie Comer.

Kot kaže, bosta ta vikend slavna zaljubljenca J.Lo in Ben Affleck znova oblegana, saj njuni oboževalci nestrpno pričakujejo njuno prvo skupno fotografijo z rdeče preproge. Očitno jo bomo dočakali še prej, kot smo mislili, saj je zvezdniški parček na listi povabljencev za dogodek Met Gala, ki bo letos potekal 13. septembra v New Yorku.