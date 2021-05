J.Lo in Ben Affleck skupaj na romantičnem oddihu

"(Jennifer) je nekaj dni preživela z Benom zunaj mesta. Tesno sta povezana. Vse je bilo hitro in intenzivno, a Jennifer je srečna," je drugi vir povedal za People o Benu in J.Lo, ki sta bila kasneje opažena, da sta se v soboto po lokalnem času z zasebnim letalom že vrnila v Los Angeles.

Viri so za People še povedali, da so slavna zvezdnika opazili, da se skupaj vozita v avtomobilu v bližini letovišča Big Sky v Montani, kjer ima 48-letni Affleck svoj dom. Medtem ko je bil Ben za volanom avtomobila, je 51-letna Jennifer sedela na sovoznikovem sedežu. Fotografije njunega izleta je objavil The Daily Mail .

Spomnimo, da sta bila nekdanja zaljubljenca konec aprila ujeta v objektiv, in sicer pred pevkinim domom v Los Angelesu.

"Z Benom sta se imela lepo," je vir povedal za People o njunem begu. "Srečna je z njim in uživa v preživljanju časa z njim."

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta si privoščila krajši pobeg, stran od vseh. Fotografi so ju ujeli na letališču, ravno ko sta se z zasebnim letalom vračala z večdnevnega oddiha.

Lopezova in Affleck sta se zaročila leta 2002 in sta skupaj zaigrala v filmih Jersey Girl inGigli. Poročni dan sta leta 2003 preložila, nato pa sta se uradno razšla januarja 2004.

48-letni režiser in igralec Ben Affleck je prejšnji mesec v intervjuju za ameriško revijo spregovoril o svoji bivši zaročenki Jennifer Lopez. Med drugim je dejal, da je pevka videti fantastično in da že od nekdaj občuduje njeno vztrajnost in trdo delo.