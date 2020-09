J.Lo in Maluma v vročem napovedniku

Jennifer Lopez inMaluma že kar nekaj mesecev svoje zveste oboževalce dražita z glasbenim sodelovanjem in napovedujeta, da bomo kmalu lahko slišali, kaj sta zakuhala. Že na začetku poletja se je J.Lo oglasila iz snemalnega studia in sporočila, da pripravljata nekaj vročega in kot kaže, je obljubo držala.

Tokrat je s svojimi oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih delila napovednik videospota za njeno novo skladbo Pa' Ti - Lonely,ki jo je ustvarila s 25 let mlajšimglasbenikom. Tudi Maluma je s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih delil tako zelo pričakovan napovednik. V njem lahko vidimo, da se je J.Lo prelevila v pravo divo in da ji elegance vsekakor ne manjka.