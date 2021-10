J.Lo iskreno o svoji obsedenosti z bleščečimi steklenicami

Jennifer Lopez je posnela novo modno kampanjo za priljubljeno ameriško znamko Coach. V intervjuju, v katerem je vprašanja zastavljala sama sebi, se je dotaknila tudi svoje ogromne kolekcije bleščečih steklenic.

"Koliko bleščečih steklenic imaš pravzaprav" si je zvezdnica zastavila vprašanje in sprva malo omahovala, nato pa dejala: "Mmm … ne želiš vedeti." Nato je sama sebe popravila: "Ne, ne veš," je dejala različica J.Lo., ki je zastavila vprašanje in dodala: "Imaš jih toliko, da v resnici ne veš, koliko jih je. To je pravzaprav noro in patetično." Med drugim je še razkrila, da bo naslednje leto na valentinovo izdala nov album, ki pa bo verjetno sovpadal z izidom njene romantične komedije Marry Me.