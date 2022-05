J.Lo materinski dan obeležila s starim posnetkom iz obdobja Bennifer

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta znova našla srečo dvajset let kasneje.

J.Lo je z posnetkom osvežila spomin na njuno ljubezen, ki je dvajset let kasneje dobila novo priložnost. Par se je namreč manj kot leto dni kasneje, januarja 2004, razšel. Njen predstavnik je takrat za revijo People pojasnil: ''Jennifer Lopez je razdrla zaroko z Benom Affleckom. V teh težkih časih vas prosimo, da spoštujete njuno zasebnost.'' Čeprav je Ben govorice in izjavo Lopezove najprej zanikal, se je konec njunega razmerja kasneje izkazal za resničnega. Oba sta se kasneje spustila v novi zvezi, Lopezova je srečo našla v objemu Marca Anthonyja, s katerim sta dobila dvojčka Maxa in Emme, medtem ko se je Affleck zaljubil v Jennifer Garner in se razveselil treh otrok – Violet, Seraphine in Sama.