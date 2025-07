J.Lo na odru ostala brez krila: 'Na srečo sem imela spodnjice'

Jennifer Lopez je med nastopom doletela neljuba situacija. Na Poljskem ji je med zahvalo gledalcem nenadoma na tla padlo bleščeče krilo. Pevka in igralka neljubi situaciji ni dopustila, da bi ji pokvarila noč, incidentu se je nasmehnila in koncert do konca izpeljala s širokim nasmehom na obrazu.

"Tukaj sem v spodnjem perilu," se je pošalila, ko se ji je približal plesalec s krilom in ga poskušal obleči nazaj. "To bo povsod," je dodala."Vesela sem, da so popravili tisti kostum," je kasneje še dejala po poročanju revije People in priznala: "In vesela sem, da sem imela spodnje perilo. Običajno ga ne nosim."