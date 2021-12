J.Lo nastopila v prav posebni kreaciji

Jennifer Lopez je poskrbela, da je bil njen prvi nastop v pevski oddaji The Voice nepozaben. Zvezdnica je v velikem finalu zapela svojo čutno balado On My Way, ob tej priložnosti pa je nosila prav posebno belo kreacijo z visokim razporkom.

icon-expand Jennifer Lopez je za nastop izbrala kreacijo z izrazito visokim razporkom. FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez smo sicer navajeni v hitrejših plesnih ritmih, a zvezdnica te dni promovira svojo najnovejšo balado On My Way, v kateri njen vokal pride bolj do izraza, plesni koraki pa so komaj opazni. Naj omenimo, da je bila J.Lo pred leti precej negotova glede svojih pevskih sposobnosti, a jo je njen nekdanji mož Marc Anthony vedno spodbujal ter ji dal vedeti, da je njen strah odveč in da je njen glas zmožen veliko več, kot si misli. Jennifer Lopez je tokrat nastopila v finalu 21. sezone pevskega šova The Voice, za katerega je pripravila čuten nastop, s katerim promovira svojo prihajajočo romantično komedijo Marry Me.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

52-letna pevka in igralka se je za to priložnost prepustila svojima stilistoma Robu Zangardiju in Mariel Haenn. Zanjo sta izbrala belo kreacijo z visokim razporkom znamke Lever Couture, za katero stoji modna oblikovalka Lessja Verlingieri. Svoj videz je dopolnila s čevlji z visoko peto in ujemajočim se ogrinjalom, bela kreacija pa je rahlo spominjala na drzno poročno obleko. Mogoče je bil to tudi namen, saj pesem On My Way simbolizira njen prihajajoči film, katerega rdeča nit je prav poroka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na odru je bila obdana s številnimi klavirji in zasloni, na katerih so se prikazovali prizori iz filma. Med nastopom se je povzpela tudi po stopnicah, na vrhu katerih jo je čakal kitarist Lukas Nelson. Pevkin vokal je v tej elegantni izvedbi in ob glasbenikovi spremljavi še bolj zasijal.

icon-expand Jennifer Lopez med čutnim nastopom v oddaji The Voice. FOTO: Profimedia

J.Lo bomo v prihajajočem filmu Marry Me (Poročiva se), ki v kinematografe prihaja na valentinovo, videli v vlogi pop superzvezdnice Kat, ki zaročenca, zvezdnika Bastiana (Maluma), zapusti tik pred poroko. Ko bi si morala izmenjati poročni zaobljubi, Kat izve, da jo je Bastian varal z njeno pomočnico. Namesto Bastiana Kat med publiko izbere naključnega moškega, ločenca in učitelja matematike Charlieja (igra ga Owen Wilson), ki v rokah drži transparent z napisom ''Marry Me'', kar pomeni "Poroči se z mano". Kat sprejme naglo odločitev in privoli v 'snubitev'. In nato se začne zgodba šele dobro zapletati. Le nekaj dni pred njenim prvim nastopom v oddaji The Voice pa je Jennifer spremljala svojega izbranca Bena Afflecka ob projekciji filma The Tender Bar v Los Angelesu. Jennifer in Ben sta se sprehodila po rdeči preprogi in bila videti bolj zaljubljena kot kadar koli prej. J.Lo je bila v dolgi večerni kreaciji v nežno modrih odtenkih videti naravnost osupljivo – kot princeska, ki je končno našla svojega princa.