J.Lo nosi ogrlico z Benovim imenom

Pevka in igralka Jennifer Lopez, ki s svojim izbrancem Benom Affleckom uživa na jahti, se je med potovanjem ustavila v Monaku. Največ pozornosti pa je tokrat pritegnila z nakitom, saj je nosila ogrlico z Benovim imenom.

icon-expand J.Lo se je med plovbo ob francoski obali ustavila v Monaku. FOTO: Profimedia

52-letna Jennifer Lopez je v družbi prijateljice zapustila luksuzno jahto in se sprehodila po ulicah mondenega Monaka. Zvezdnica, ki zadnje mesece polni medije po vsem svetu zaradi svojega ljubezenskega življenja in novega-starega izbranca Bena Afflecka, je bila spet tarča paparacev. Ti so jo ujeli v objektiv v beli kratki obleki, svoj poletni videz pa je dopolnila s slamnatim klobukom, za potep po mestu pa je izbrala sandale. Največ pozornosti je pritegnila z izbranim nakitom, in sicer je nosila zlato ogrlico z velikimi tiskanimi črkami z napisom "BEN". Gre za rojstnodnevno darilo njenega srčnega izbranca?

icon-expand J.Lo nosi oglico z Benovim imenom FOTO: Profimedia

J.Lo je minuli vikend praznovala 52. rojstni dan, priložnost pa hkrati izkoristila tudi za objavo prve fotografije s svojim izbrancem, na kateri se poljubljata na usta. S to gesto je tako na družbenih omrežjih tudi uradno potrdila, kar je bilo očitno zadnje mesece. Zaljubljenca sicer že več dni uživata na luksuzni večnadstropni jahti v St. Tropezu, kjer je Jennifer praznovala tudi 52. rojstni dan. Med njunim romantičnim pobegom jima paparaci neprestano dihajo za vrat. In njihov trud se tudi obrestuje, saj jim je uspelo posneti že kar nekaj romantičnih fotografij najbolj vročega para ta hip. Med drugim so Bena in Jen ujeli na palubi jahte v trenutku, ko sta si izmenjevala nežnosti in se poljubljala.

V javnosti je zaokrožila tudi fotografija, na kateri 48-letni Affleck svojo izbranko drži za zadnjico. Naj omenimo, da smo podoben prizor že videli leta 2002, ko je isto storil v pevkinem videospotu za pesem Jenny from the Block, v katerem je tudi nastopil. Slavni parček pa je na jahti poustvaril kar nekaj svojih prizorov izpred let, nad katerimi so bili njuni oboževalci naravnost navdušeni. Ti si močno želijo, da se njuna zveza tokrat obdrži in da bosta še dolgo ostala srečno zaljubljena.

Viri so za People povedali, da sta "noro zaljubljena" in da sta pripravljena narediti vse, da bi se njuna zveza tokrat obnesla. Naj omenimo, da sta se Jennifer in Ben v razmerje spustila julija 2002 in se zaročila novembra istega leta. Januarja 2004 sta presenetila z novico, da sta prekinila zaroko in se razšla.