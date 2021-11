J.Lo o igri Malume: On je naraven talent

Maluma in Jennifer Lopez v romantični komediji Marry Me.

"Radi te imamo. Hvala, ker delaš to z nami. Zdaj nisi več samo pevec, ampak igralec. In vsi ne zmorejo tega. Zapomni si to," je bila iskrena J.Lo in nato pred kamerami še dodala: "On je naraven talent."

V novi romantični komediji Marry Me poleg Jennifer Lopez in Malume nastopa tudi Owen Wilson . Tik pred izidom uradnega napovednika je zvezdnica na družbenih omrežjih v Instagramovi zgodbi delila posnetek iz zakulisja snemanja, v katerem se je po skoraj treh tednih snemanja z Malumo glasbeniku zahvalila za sodelovanje in mu dala dobro popotnico za naprej v njegovi karieri.

"Povedali so mi, da naj bi si 20 milijonov ljudi ogledalo najino zaobljubo. Pravijo, da če hočeš nekaj drugačnega, moraš narediti nekaj drugačnega," govori Kat v mikrofon. Namesto Bastiana Kat med publiko izbere naključnega moškega, ločenca in učitelja matematike Charlieja (igra ga Owen Wilson ), ki v rokah drži transparent z napisom ''Marry Me'', kar pomeni "poroči se z mano". Tega mu je v roke potisnila njegova prijateljica, ki jo igra Sarah Silverman . Kat sprejme naglo odločitev in privoli v 'snubitev'. In nato se začne zgodba šele dobro zapletati in razpletati.

Skupaj z napovednikom nove romantične komedije Marry Me, ki bo v kinematografe prišla naslednje leto na valentinovo, je pevka izdala tudi novo pesem z naslovom On My Way. Pesem bomo slišali tudi v filmu, širši javnosti pa jo je prvič predstavila septembra, in sicer med nastopom na dogodku Global Citizen Live v Centralnem parku v New Yorku.

Jennifer in Maluma sta za prihajajoči film Marry Me posnela tudi glasbo, ki je je za ves album. Ta bo predvidoma izšel skupaj s filmom naslednje leto. Oboževalci pa že nestrpno čakajo nov glasbeni material in upajo, da se bosta zvezdnika podala tudi na skupno turnejo. Naj omenimo, da se bo priljubljeni kolumbijski pevec Maluma po filmski premieri ustavil v Zagrebu, kjer bo imel 24. februarja koncert v okviru svoje turneje Papi Juancho.