J.Lo o vzgoji dvojčkov z Marcom Anthonyjem: Imela sem zelo malo pomoči

Zvezdnica Jennifer Lopez je v podkastu SmartLess spregovorila o svojih dveh otrocih, ki ju ima z nekdanjim soprogom Marcom Anthonyjem , in pripomnila, da je imela pri vzgoji zelo malo pomoči. "Zdaj lahko resnično pogledam na svoje življenje in ga cenim takšno, kot je," je dejala in dodala, da je "resnično srečna" .

Razkrila je, da sta bila oba otroka sprejeta na želeni fakulteti ter da sta prejela celo štipendiji. "Rekla sem si: 'To si naredila čisto sama'. To je super. Imela sem zelo malo pomoči," je odkrito dodala. Da Marc Anthony pogosto ni prisoten v življenju svojih 18-letnih dvojčkov, potrjuje tudi dejstvo, da se ni udeležil njunega zaključka srednje šole.

Glasbenica in igralka, ki je ponosna na svoja otroka in začetek njune študijske poti, je sicer že v več intervjujih priznala, da se težko sprijazni z dejstvom, da se oba otroka pripravljata na odhod od doma. "Ne govorite o tem, ker začnem jokati," se je pošalila in razkrila, da zaradi prihajajoče spremembe "joka že dva meseca".