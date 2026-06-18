Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

J.Lo o vzgoji dvojčkov z Marcom Anthonyjem: Imela sem zelo malo pomoči

Los Angeles, 18. 06. 2026 18.31 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je razkrila, da sta bila oba njena otroka sprejeta na želeni fakulteti ter da sta za študij prejela celo štipendiji. To si zvezdnica jemlje tudi kot osebni uspeh, saj je, kot je v nedavnem intervjuju dejala, imela pri vzgoji dvojčkov, ki ju ima z Marcom Anthonyjem, zelo malo pomoči.

Zvezdnica Jennifer Lopez je v podkastu SmartLess spregovorila o svojih dveh otrocih, ki ju ima z nekdanjim soprogom Marcom Anthonyjem, in pripomnila, da je imela pri vzgoji zelo malo pomoči. "Zdaj lahko resnično pogledam na svoje življenje in ga cenim takšno, kot je," je dejala in dodala, da je "resnično srečna".

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
FOTO: AP

Razkrila je, da sta bila oba otroka sprejeta na želeni fakulteti ter da sta prejela celo štipendiji. "Rekla sem si: 'To si naredila čisto sama'. To je super. Imela sem zelo malo pomoči," je odkrito dodala. Da Marc Anthony pogosto ni prisoten v življenju svojih 18-letnih dvojčkov, potrjuje tudi dejstvo, da se ni udeležil njunega zaključka srednje šole.

Glasbenica in igralka, ki je ponosna na svoja otroka in začetek njune študijske poti, je sicer že v več intervjujih priznala, da se težko sprijazni z dejstvom, da se oba otroka pripravljata na odhod od doma. "Ne govorite o tem, ker začnem jokati," se je pošalila in razkrila, da zaradi prihajajoče spremembe "joka že dva meseca".

Razlagalnik

Marc Anthony je svetovno znan ameriški pevec, tekstopisec in igralec portoriških korenin, ki velja za enega najbolj prodajanih izvajalcev salse v zgodovini. Njegova glasbena kariera se je začela v 90. letih, s svojimi latinskoameriškimi ritmi in čustvenimi baladami pa je dosegel ogromen uspeh na mednarodni ravni. Poleg glasbe je znan tudi po svojih igralskih vlogah v filmih in televizijskih serijah, s čimer si je utrdil status ene najvplivnejših osebnosti v latinskoameriški zabavni industriji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jennifer Lopez vzgoja otroci družina Marc Anthony

Dončićev oboževalec tudi sloviti Carlos Alcaraz

24ur.com Jennifer Lopez je bila po ločitvi na dnu in skoraj obupala
24ur.com Jennifer Lopez: Po rojstvu dvojčkov sem bila zelo negotova
24ur.com Chrissy Teigen: Mislila sem, da imam enojajčno dvojčico, v resnici sem bila to jaz
24ur.com Danino presenečenje za starša: Oba sta bila osupla
24ur.com Jennifer Lopez ima slabo vest, ker imata njena otroka slavne starše
24ur.com Sophie Turner o hčerkah: Ko nisem z njima, mi je izjemno težko
24ur.com Christina Ricci se je med snemanjem serije zaradi odsotnosti težko povezala s hčerko
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
18. 06. 2026 19.05
Zelo lepi dvojčici 😍
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Najboljši predlogi za zajtrk nosečnice
Najboljši predlogi za zajtrk nosečnice
Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad
Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad
zadovoljna
Portal
V tem trenutku je vedela, da je konec
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka
Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka
vizita
Portal
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'
Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
moskisvet
Portal
Najbolj znana hrvaška navijačica tudi tokrat ni razočarala
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih
Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Divji prašiči v Izoli: vse pogosteje zahajajo med hiše
Divji prašiči v Izoli: vse pogosteje zahajajo med hiše
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
okusno
Portal
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
voyo
Portal
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763