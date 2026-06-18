J.Lo o vzgoji dvojčkov z Marcom Anthonyjem: Imela sem zelo malo pomoči

Zvezdnica Jennifer Lopez je v podkastu SmartLess spregovorila o svojih dveh otrocih, ki ju ima z nekdanjim soprogom Marcom Anthonyjem, in pripomnila, da je imela pri vzgoji zelo malo pomoči. "Zdaj lahko resnično pogledam na svoje življenje in ga cenim takšno, kot je," je dejala in dodala, da je "resnično srečna".
Razkrila je, da sta bila oba otroka sprejeta na želeni fakulteti ter da sta prejela celo štipendiji. "Rekla sem si: 'To si naredila čisto sama'. To je super. Imela sem zelo malo pomoči," je odkrito dodala. Da Marc Anthony pogosto ni prisoten v življenju svojih 18-letnih dvojčkov, potrjuje tudi dejstvo, da se ni udeležil njunega zaključka srednje šole.
Glasbenica in igralka, ki je ponosna na svoja otroka in začetek njune študijske poti, je sicer že v več intervjujih priznala, da se težko sprijazni z dejstvom, da se oba otroka pripravljata na odhod od doma. "Ne govorite o tem, ker začnem jokati," se je pošalila in razkrila, da zaradi prihajajoče spremembe "joka že dva meseca".
Marc Anthony je svetovno znan ameriški pevec, tekstopisec in igralec portoriških korenin, ki velja za enega najbolj prodajanih izvajalcev salse v zgodovini. Njegova glasbena kariera se je začela v 90. letih, s svojimi latinskoameriškimi ritmi in čustvenimi baladami pa je dosegel ogromen uspeh na mednarodni ravni. Poleg glasbe je znan tudi po svojih igralskih vlogah v filmih in televizijskih serijah, s čimer si je utrdil status ene najvplivnejših osebnosti v latinskoameriški zabavni industriji.
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