J.Lo pokazala luksuzno vilo, v kateri je bivala zadnje tedne

Jennifer Lopez je na Instagramu delila tri fotografije iz Dominikanske republike, ki je bila njen drugi dom v zadnjih tednih. Na prvi pozira v bazenu, kjer sta se ji pri nočnem kopanju pridružila tudi dvojčka, 13-letna Emme in Max , na drugih dveh pa se je pohvalila s čudovitim razgledom, ki ga je imela iz luksuzne vile.

Ta razkošna nastanitev se nahaja tik ob plaži, ponuja pa kar devet sob za goste, prostore za razvajanje in lepotne nege ter masaže, fitnes in 'neskončen' bazen.

Jennifer pa ni le ena od igralcev pri novi akcijski romantični komediji, ampak se je pod film podpisala tudi kot producentka. Med igralsko zasedbo sta tudi 56-letni glasbenikLenny Kravitz inJosh Duhamel. 51-letnaJennifer in tri leta mlajši Josh v filmu igrata zaljubljeni par, Darcy in Toma, ki načrtuje poroko na eksotični destinaciji, a se vse skupaj sprevrže v nekaj povsem drugega.