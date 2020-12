J.Lo pokazala svojo sijočo polt brez kančka ličil

Priljubljena pevka in igralka Jennifer Lopez je pred dnevi predstavila svojo kolekcijo kozmetičnih izdelkov za nego kože. Njeni izdelki so kakovostni in očitno še kako dobro delujejo, saj je 51-letna zvezdnica na eni od svojih zadnjih fotografij, na kateri ne nosi ličil, videti čudovito.

icon-expand Jennifer Lopez je na tržišče poslala svojo linijo kozmetičnih izdelkov. FOTO: Profimedia

Tik preden je predstavila svojo prvo linijo kozmetičnih izdelkov za nego kože, je Jennifer Lopez priznala, da jo že več let vsi sprašujejo, kako skrbi za svojo kožo, da je videti tako mladostna in sijoča. Jennifer je priznala, da jo je mama že od malih nog učila, da mora skrbeti za svojo kožo ter da je ključna dobra in pravilna nega. Med drugim je ena najpomembnejših sestavin oljčno olje, ki ga je seveda vključila v svojo kolekcijo izdelkov JLo Beauty.

icon-expand Jennifer Lopez med večernim ritualom za nego obraza. FOTO: Profimedia

"Moja mama je govorila, da je oljčno olje zdravilo za vse," je za Vogue povedala 51-letna pevka, ki je v svoj koncept JLo Beauty Olive Complex vključila fermentirano oljčno olje, ekstra-deviško oljčno olje in izvlečke oljčnih listov. V teh dneh je s svojimi sledilci in oboževalci delila veliko napotkov in nasvetov glede pravilne uporabe svojih izdelkov ter izdala, da bodo vsi izdelki prek spleta na voljo 1. januarja 2021. Po 14. januarju pa prihajajo tudi v fizične trgovine in jih bo možnost kupiti v trgovinah Sephora. Izdelki, ki so bili na voljo v predprodaji, pa so že pošli, je sporočila J.Lo. Kot kaže, je zanimanje za njeno kozmetiko ogromno, saj marsikatera ženska verjetno upa, da bo po uporabi videti kot svetovna zvezdnica. A ne pozabite, da nekaj dodajo tudi dobri geni, s katerimi se lahko pohvali svetovna zvezdnica. J.Lo, ki je vedno brezhibno urejena, je objavila fotografijo, na kateri pozira v kopalnem plašču brez kančka ličil, k njej pa sta se stisnila njena 12-letna dvojčka, Emme inMax, ki ju ima iz zakona z Marcom Anthonyjem. "Všeč mi je, da še vedno želita sedeti v maminem naročju," je zapisala pod ljubečo fotografijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je na Instagramu delila tudi posnetek, kako svojo hčerko Emme ter 16-letno Natasho in 12-letno Ello, hčerki svojega zaročenca Alexa Rodrigueza, že navaja na pravilno nego kože in z njimi deli svoje lepotne nasvete. Med drugim v videu poudarja, kako je pomembno, da si kožo pred spanjem dobro očistimo, in jim pokaže pravilen nanos kreme. Na presenečenje mnogih je v enem od zadnjih intervjujev priznala, da do današnjega dne še nikoli ni posegla po botoksu. "Nič nimam proti, če ljudje uporabljajo botoks, ampak jaz nisem za to. Sem bolj za naravni pristop do nege kože. Želim, da imajo moji izdelki učinek." Tri nepogrešljive stvari za lepo kožo pa so po njenem mnenju dovolj spanja, uporaba kreme za sončenje in serum.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke