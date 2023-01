J.Lo pred poroko strah, da se bo ponovila zgodba izpred 19 let

Igralec se je svoje obljube držal in zaročenko, ko se je isti dan vrnila s priprav za film, peljal v Las Vegas, kjer sta si ob polnoči obljubila večno zvestobo. Mesec kasneje sta usodni da dahnila še pred družino in prijatelji na igralčevem posestvu v Georgii. Za razliko od Vegasa je šlo za razkošno poroko, na kateri je zvezdnica nosila kar tri poročne obleke.

Pred nekaj dnevi je Jennifer lansko leto opisala kot najboljše leto po letu, ko sta se rodila njena otroka. Dejala je, da so se ji uresničile sanje, saj sedaj živi skupaj s svojima dvema otrokoma in z Benom ter njegovimi tremi otroki. "Skupaj smo se vselili. Otroci živijo skupaj. To je bil nekakšen čustven prehod, ampak istočasno so se uresničile vse moje sanje."