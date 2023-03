J. Lo prihaja v Beograd: poslovnež bo za njen obisk odštel 200.000 evrov

Kurir še piše, da gre za podjetnika, ki je v preteklosti že organiziral zabave, ki so se jih udeležile zvezde, kot sta Paris Hilton in Naomi Campbell. Dobro obveščen vir je za srbski kurir povedal: "Jennifer naj bi bila na zabavi dve uri. Vse so se dogovorili prek njenih agentov. Cena vključuje pevkin prevoz, nastanitev in druženje s slavljencem in gosti." Dodal je, da pevka ni imela posebnih želja pri dogovoru, z izjemo zahteve, da na dogodku ne smejo biti prisotni mediji ter da je gostje ne motijo s pogovorom.

To bo za zvezdnico, ki v Beograd prihaja brez moža Bena Afflecka, že drugi obisk Srbije, saj je imela leta 2012 koncert v Beograjski areni. Po koncertu je za medije povedala, da je nad Beogradom navdušena in si ga želi ponovno obiskati.