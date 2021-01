J.Lo se brani obtožb: Nikoli nisem uporabila botoksa

Jennifer Lopez je po treh letih dela na začetku letošnjega leta svetu predstavila svojo lastno linijo kozmetičnih izdelkov JLO Beauty, v kateri najdemo kreme, serum, maske, čistilni gel. Zaradi tega je bila zvezdnica v zadnjih dneh toliko bolj izpostavljena, med drugim je na družbenih omrežjih objavljala videoposnetke, v katerih je pokazala, kako skrbi za svoj obraz in delila svoje lepotne skrivnosti. A nekateri očitno ne zaupajo povsem njenim produktom in besedam, saj so jo obtožili, da uporablja botoks.

Zvezdnica je na Instagramu delila video, ki ga je posnela takoj po uporabi maske za obraz iz svoje linije, ter vanj strnila svoje navdušenje nad masko. Dejala je, da se počuti za 10 let mlajšo in da ji je maska ustvarila čudovito, sijočo polt. Na koncu se je pošalila, da je maska neprecenljive vrednosti in da bi jo morali prodajati po 10.000 dolarjev (približno 8.248 evrov) na kos.

Nad videnim pa so se spotaknile nekatere njene sledilke, ki so ji očitale, da uporablja botoks.

"Nehaj se pretvarjati, da imaš tako dobre gene,"je zapisala ena od sledilk. Druga je dejala: "V redu, razumemo. Ampak uporabila si tudi botoks. Prosim, bodi iskrena."Tretja pa: "Lahko samo omenim, da se tvoje obrvi in ​​čelo sploh ne premikajo, medtem ko si govorila. Vsekakor uporabljaš botoks. In to velike količine. Kar je v redu. Samo povem." Čeprav je takšnih in drugačnih komentarjev na Instagramu pod zvezdniškimi objavami ogromno, se zvezdnice nanje običajno ne odzovejo. 51-letna pevka in igralka je naredila izjemo ter na oboževalkino provokacijo odgovorila:

"To je moj obraz!!! Že petsto milijonkrat povem … Nikoli nisem uporabila botoksa, si vbrizgavala polnil ali imela operacij. Samo povem. Kupi si svoj izdelek JLO BEAUTY in se počuti lepo v svoji koži. In tukaj je še ena J.Lo Beauty skrivnost: skušaj biti bolj pozitivna, prijazna in spodbudna do drugih in ne zapravljaj svojega časa za to, da ponižuješ druge, tako boš tudi sama bolj mladostna in lepa.

51-letna J.Lo je v preteklosti že večkrat poudarila, da za svoj mladostniški videz skrbi s pitjem vode, veliko časa nameni spanju in zdravemu načinu življenja, redni telovadbi, uporablja pa tudi kremo z zaščitnim faktorjem.