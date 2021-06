J.Lo se seli v Los Angeles, da bo bližje Afflecku

Čeprav za zdaj ni znano, ali se J.Lo seli na zahodno kalifornijsko obalo, je vir pojasnil, da si želi v Kaliforniji ustvariti nov dom. "To poletje bo razdvojena med Los Angelesom in newyorškim obmorskim letoviščem Hamptonsom, ampak Los Angeles bo njeno glavno domovanje," je povedal vir. " Zanima se tudi že za šolo, v katero bo jeseni vpisala svoja otroka."

Vir je ekskluzivno za E! News potrdil, da J.Lo spakirala kovčke v vili, ki jo najema v Miamiju. Gre za razkošno posestvo, ki je bilo nekaj časa ljubezensko gnezdece, v katerem se je dobivala z Affleckom. J.Lo selitev načrtuje skupaj s svojima dvojčkoma, 13-letno Emme in Maxom , ki ju ima z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem .

Jennifer Lopez je obrnila nov list v svojem življenju. 51-letna zvezdnica, ki je aprila po štirih letih dokončno preklicala zaroko z Alexom Rodriguezom , išče novo nepremičnino. V zadnjih tednih je polnila stolpce zaradi romance z Benom Affleckom – in nič ni boljšega kot začeti novo poglavje tako, da se preseliš v Kalifornijo, bližje k svoji ljubezni, kajne?

J.Lo in Affleck bosta zdaj še več skupaj.

"Ben je na večerji objel Jennifer in ni ju bilo sram pokazati naklonjenosti, ki jo čutita drug do drugega," je za E! News povedal vir. "Videti je bil super in zelo srečen. Tudi ona je bila videti srečna in se je nagibala k njemu." Na večerji sta se jima pridružila tudi pevkin dolgoletni menedžer Benny Madina in njena prijateljica, filmska producentka Elaine Goldsmith-Thomas .

Spomnimo, da so prejšnji teden zvezdniški parček ujeli, ko se je odpravljal na večerjo. Paparaci so ju v objektiv ujeli ravno v trenutku, ko sta se objela.

Pevkina velika poteza seveda pomeni, da bo lahko več časa preživela z Affleckom. Kot je povedal vir, "je navdušena nad novim začetkom in nad tem, da z Benom nadaljujeta v tej smeri. Kmalu bosta v njunem losangeleškem domu."

"Ben se je dobro ujel z njenima prijateljema in videti je, da mu je bilo v njuni družbi zelo prijetno, ko se je z njima zapletel v pogovor," je dodal očividec. "Vsi so se veliko smejali in se imeli lepo."

Drugi vir blizu ustanoviteljice podjetja JLo Beauty je nedavno dejal, da je "J.Lo nora na Bena." "Razvaja jo z ljubeznijo in je zelo duhovit in očarljiv,"je opozoril vir, ki je še dodal, da ga Lopezova vidi kot privlačnega in močnega moškega ter da se skupaj z njim vidi tudi v prihodnosti.