J.Lo se spominja dela v trgovini s kavbojkami: Odpustili so me

Jennifer Lopez , ki je pred kratkim praznovala svoj 51. rojstni dan, se je že v zgodnji mladosti posvetila plesu in igri, v srednji šoli pa celo tekmovala na atletskih tekmovanjih na državni ravni. V svoji prvi filmski vlogi se je preizkusila pri 17 letih, ko je zaigrala v nizkoproračunski drami My little girl . Kljub temu pa je želela biti finančno samostojna, saj se je zaradi svoje želje po igralski karieri pogosto sprla s starši in si zato poiskala svoje stanovanje na newyorkškem Manhattanu.

Jennifer Lopez si je v mladosti poiskala svoje stanovanje in sama skrbela, da so bili vsi njeni računi plačani.

Ko najstnica je zato delala tudi kot prodajalka, najbolj pa se spominja dela v trgovinskem centru, kjer je v eni od trgovin prodajala kavbojke. ''Seveda so me odpustili'', je v smehu priznala zvezdnica in nadaljevala: ''Preveč sem plesala ob glasbi v trgovinah!''Treningi plesa so ji na srečo prinesli obetavno kariero, o svojih preteklih delovnih izkušnjah pa je spregovoril tudi pevec Ne-Yo. Povedal je, da je v svojih najstniških letih pripravil kar nekaj burgerjev, pic in takosov: ''Delal sem v vsaki verigi hitre prehrane, kot je to sploh mogoče. McDonalds, Burger Kin, Pizza Hut, Taco Bell, v vseh. Vendar v nobeni več kot dva tedna.''