J.Lo si očisti obraz pred kamero: Uporabila nisem nobenega filtra

Naslednji korak pri njeni negi je J.Lo Glow Serum , kot ga je poimenovala. Potrebnih je bilo kar 20 poskusov, da je bila pevka na koncu zadovoljna z njegovo formulo in učinkovitostjo. Gre za ''skrivno sestavino'' oziroma serum, ki ustvari poseben sijaj – zvezdnico so namreč v preteklosti večkrat spraševali, kaj je skrivnost njenega sijočega videza. In zdaj je končno dala odgovor na vprašanje, ki so ji ga zastavljali vrsto let.

Zvezdnica je tokrat svoje sledilce in zveste oboževalce nagovorila v videu na Instagramu in obljubila, da jim bo pokazala svojo jutranjo rutino. Med drugim je povedala, da izdelki niso nameščeni pri umivalniku zgolj za snemanje tega videa, ampak so vedno na tistem mestu v njeni kopalnici, saj jih uporablja vsakodnevno.

Ni skrivnost, da je Jennifer Lopez že več let zagovornica zdravega načina življenja, ki vključuje veliko gibanja, redne treninge in velike količine vode. Tokrat je z oboževalci delila skrivnosti svojega mladostniškega videza – naj omenimo, da bo v soboto, 24. julija, praznovala 52. rojstni dan.

"Za svojo kožo moraš skrbeti že v mladih letih," pove v videu. Medtem ko si nanaša serum, pa pristavi: "To so vitamini za vaš obraz." Ko se serum vpije v kožo in posuši, je predstavila svoj naslednji, tretji korak: krema za sončenje. "To je verjetno ena od stvari, ki sem jih uporabljala že v zelo mladih letih, kar mi je pomagalo ohraniti kožo takšno, kot jo vidite." Med drugim je dejala, da je bila krema zasnovana za vsakodnevno uporabo kot 'moisturizer' oziroma vlažilna krema. "Naša krema za sončenje je čudovite kremaste teksture in lahko vidite, da je podobna stepeni smetani. Vedno rečem, da sem jo hotela poskusiti, vendar to ni dobra ideja. Tega ne priporočam (nasmeh)."

Med nanosom kreme v kamero pove, da videa ni obdelala z nobenim filtrom in da je takšen njen naraven obraz: "Na tem videu ni nobenega filtra. Gre zgolj za dnevno svetlobo, ki prihaja od zunaj." Svoj jutranji ritual pa zaključi še s prehrambnim dodatkom oziroma tako imenovanimi kapsulami 'Inner Love' (Notranja lepota). Te vsebuje 12 bistvenih vitaminov in mineralov, vključno z vitaminom E, izvleček oljčnega olja in mangan. Kapsilo poplakne z nekaj požirki vode in spije svojo jutranjo kavo, brez katere – tako kot večina – ne začne svojega dneva.