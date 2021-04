J.Lo snela zaročni prstan

Jennifer Lopez se še vedno mudi v Dominikanski republiki, kjer snema in hkrati producira akcijsko romantično komedijo Shotgun Wedding.Odkar je pred enim mesecem v javnosti prišla informacija, da sta zAlexom Rodriguezom razdrla zaroko, njuni oboževalci nestrpno čakajo kakšno veselo novico iz njunih krogov, da je zmagala ljubezen. A kot kaže, se bodo še malo načakali.

Prejšnji vikend je J.Lo na Instagramu objavila nove fotografije, na katerih pozira v spodnjem delu trenirke in kratkem belem topu, zraven pa zapisala, da je njen vikend tokrat delovni. Med ključniki je zapisala, da bo tokrat opravljala delo producentke filma Shotgun Wedding.

Njeni zvesti oboževalci so seveda hitro opazili, da 51-letnica na niti eni fotografiji ne nosi razkošnega zaročnega prstana, ki ji ga je pred dvema letoma podaril nekdanji igralec bejzbola in šest let mlajši Alex Rodriguez.