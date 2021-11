J.Lo stopnjuje napetost: objavila utrinke iz prihajajočega filma

Jennifer se je tokrat na Instagramu oglasila s prav posebnim namenom, in sicer je za naslednji teden napovedala izid nove pesmi On My Way, ki jo bo pospremil tudi uradni napovednik novega filma Marry Me. Zvezdica je objavila kratek napovednik, v katerem lahko vidimo nekaj utrinkov iz prihajajočega filma. Med drugim vidimo, kako za klavirjem zapoje delček pesmi On My Way, prizor s koncerta, ki ga je snemala z Malumo , in prizor iz zabaviščnega parka, v katerem jo lahko vidimo ob Ownu Wilsonu .

Lopezova je sicer novo pesem On My Way širši javnosti prvič predstavila septembra, in sicer na 24-urnem dogodku Global Citizen Live v Centralnem parku v New Yorku. No, zdaj pa se je odločila, da ne bo čakala na izid filma in bo singel dostopen že od 18. novembra.

Naj omenimo, da so J.Lo, Maluma in Owen Wilson komedijo snemali oktobra in novembra 2019 v New Yorku, pevca Jennifer in Maluma pa sta za novi film posnela tudi glasbo, ki je je za cel album. Ta bo predvidoma izšel skupaj s filmom naslednje leto.