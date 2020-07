J.Lo uživa pod vročim miamijskim soncem

Priljubljena pevka in igralka Jennifer Lopez je že odprla poletno sezono in si privoščila osvežitev v domačem bazenu. Sončen vikend je tako izkoristila za uživanje, sončenje in lenarjenje na vodni blazini v obliki ameriškega krofa donutsa. Na Instagramu je objavila video, na katerem na napihljivi blazini neizmerno uživa, pri tem pa spušča milne mehurčke.

"Vedno hvaležna za dan, ki ga preživim na soncu," je zapisala 51-letnica, ki je za to priložnost izbrala črne enodelne kopalke. Njen dragi zaročenecAlex Rodriguez pa je njeno fotografijo komentiral s tremi srčki.