J.Lo v objemu Bena Afflecka kar žari

Jennifer Lopez in Ben Affleck nimata miru pred fotografi, ki jima že več mesecev sledijo na vsakem koraku. Potem ko sta konec tedna z otroki dan preživela v tematskem parku v Kaliforniji, so slavna zaljubljenca ujeli v objektiv v newyorškem obmorskem letovišču Hamptons, kjer sta sprehajala objeta.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta si vzela čas za svoje otroke, ki sta jih peljala v tematski par Universal Studios Hollywood v Kaliforniji. Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije, kako se J.Lo, Ben Affleck, pevkina 13-letna hčerka Emme ter Affleckov 9-letni sin Samuel, ki ga ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner, zabavajo na eni od vodnih atrakcij. Pri tem so nosili pelerine, njihovi nasmejani obrazi pa so bili precej zgovorni.

Pridružil se jim je tudi Emmin brat dvojček Max, ki pa je, sodeč po posnetih fotografijah, vožnjo po vodi izpustil. Kot kaže, sta zvezdnika šla že korak naprej v zvezi, saj se njuni otroci med sabo več družijo in tudi odlično razumejo. Po zabavnem dnevu polnem adrenalina, pa sta odpotovala v newyorško obmorsko letovišče Hamptons, kjer sta si vzela čas zase.

icon-expand J.Lo od sreče kar žari. FOTO: Profimedia

Čeprav sta verjetno upala, da bosta imela mir, sta se pri tem uštela. Na sprehodu po Long Islandu so se jima pridružili tudi paparaci, ki se jim je nasmehnila sreča, saj so ju ujeli, kako se srečno zaljubljena in objeta sprehajata. Kot lahko vidimo, je J.Lo v Affleckovem objemu neizmerno srečna, saj je kar žarela in ga ni izpustila niti za trenutek.

icon-expand Ben Affleck in Jennifer Lopez se na sprehodu nista ločila drug od drugega. FOTO: Profimedia

Tako Ben kot Jennifer sta ob tej priložnosti nosila udobna oblačila: 48-letnik je bel pulover s kapuco skombiniral s svetlo rjavimi hlačami, tri leta starejša Jennifer pa je nosila ohlapen zgornji del trenerke in hlače v bež barvi. Oba pa sta stavila na športne superge. Naj omenimo, da se J.Lo pripravlja na izid nove pesmi in videospota Cambia El Paso, pesem pa bo govorila o tem, da greš naprej od nečesa, kar ti ne ustreza. Bo skozi glasbo spregovorila o razdrti zaroki z Alexom Rodriguezom ter stari, novi ljubezni Benu Afflecku? Ker kljub temu, da so njena dejanja v zadnjih mesecih zelo zgovorna, ni dala še nobene uradne izjave o svojem aktualnem ljubezenskem življenju.