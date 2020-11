J.Lo v puloverju z močnim sporočilom

Čeprav je Jennifer Lopez v javnosti skoraj vedno brezhibno in elegantno urejena, pa je za večerjo z zaročencem Alexom Rodriguezom in menedžerjem Bennyjem Medino tokrat izbrala udobna športna oblačila. Na večerji v restavraciji Matsuhisa v Beverly Hills so je jim pridružili tudi prijatelji. Slavni par je nosil obrazni maski, prisotnost fotografskih bliskavic pa ju, kot kaže, ni preveč motila.

51-letna pevka, igralka in producentka je največ pozornosti pritegnila zaradi udobnega belega puloverja, ki je imel na hrbtni strani močno in jasno sporočilo. Na njem je pisalo: ''It Takes Zero Dollars to Be A Nice Person'', kar v prevodu pomeni ''Nič te ne stane biti prijazen."Na desnem rokavu puloverja lahko vidite tri črtne kode ter eno na hlačnici. Ni kaj, modno in domiselno, upajmo le, da se bo čim več ljudi tega tudi držalo.