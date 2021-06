J.Lo v srajci svojega dragega Bena Afflecka

Ameriško pevko in igralko Jennifer Lopez so paparaci ujeli na letališču, ko je z zasebnim letalom zapuščala Miami in odpotovala v Los Angeles. 51-letna zvezdnica je nosila karirasto srajco, ki jo je prejšnji mesec imel na sebi igralec Ben Affleck. Jo je izbrskala kar iz garderobne omare svojega dragega, glede na to, da ji je bila prevelika?

icon-expand Kot kaže, si je Jennifer Lopez izposodila Benovo srajco. FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez je na letališču pritegnila pozornost zaradi prevelike ’oversize’ kariraste srajce, ki jo je nosila. Gre za rdečo-sivo flanelasto srajco, ki jo je 48-letni igralec Ben Affleck imel na sebi že prejšnji mesec, ko so ga na ulici ujeli v objektiv. Priljubljena zvezdnica je srajco tokrat kombinirala z udobnimi hlačami in belim topom. Kot kaže, si zaljubljenca rada izmenjujeta reči, saj karirasta srajca ni edini kos, ki je zamenjal lastnika. Medtem ko sta se J.Lo in Affleck prejšnji mesec srečala v Miamiju, je Affleck nosil enako srebrno uro, kot mu jo je J.Lo podarila leta 2002 v videospotu Jenny From the Block, ko sta bila zaročena.

icon-expand Paparaci so Afflecka že maja ujeli v karirasti srajci. FOTO: Profimedia

Affleck in Lopezova sta bila v preteklosti enkrat že zaročena, a nista uspela priti do oltarja. Ljubezenske iskrice so znova začele švigati letos, ko sta se aprila začela sestajati. To se je zgodilo kmalu zatem, ko sta J.Lo in Alex Rodriguez preklicala zaroko, medtem pa se je Affleck z izbranko Ano de Armas razšel januarja.

Zaljubljena golobčka sta maja pobegnila na romantičen oddih v Montano in se sestajala v razkošni vili v Miamiju, prav tako sta bila pred dnevi opažena v zahodnem delu Hollywooda na večerji, kjer sta si izkazovala naklonjenost. Afflecka so nedavno celo opazili, da se je družil s pevkino mamo Guadalupe Rodríguez v Las Vegasu, kjer po poročanju portala Page Six snema in režira nov projekt.

J.Lo in Ben naj bi imela plane za poletje, saj po besedah vira "želita preživeti čim več časa skupaj". Upajmo le, da bosta za prihajajoče tople in vroče dni v kovček spakirala kaj bolj lahkotnega kot pa flanelasta oblačila.