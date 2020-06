J.Lo z družino uživa na plaži

Minulo nedeljo je večina držav po svetu praznovala očetov dan. J.Lo je za to izkoristila priložnost in z družino pobegnila na krajši oddih na malibujsko plažo. Družina je čas izkoristila za druženje in praznovanje očetovega dneva. J.Lo je svojemu bodočemu možu Alexu Rodriguezu za praznik očetov čestitala na družbenih omrežjih, kjer je pod objavo zapisala:

"Pravi blagoslov je, da te imamo v naših življenjih. Ko te gledam z vsemi najinimi otroki, moja duša kar zapoje od sreče. Vse najboljše za očetov praznik, moj lepi moški!!! Zelo te imamo radi," je zapisala pod objavo na Instagramu. Na ta dan pa ni pozabila niti na svojega nekdanjega moža Marca Anthonyja, s katerim ima 12-letna dvojčkaEmmein Maxa. Na družbenem omrežju mu je čestitala za praznik in zaželela lep dan. To pa še ni vse. Spomnila se je tudi na svojega očeta, ki mu je namenila nekaj lepih besed: "Oče, hvala, ker si ... ker me imaš rad takšno, kakšna sem ... Srečna sem, ker si moj oče. Čestitke za očetov dan."