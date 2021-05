J.Lo z mamo in hčerjo stopila pred fotografski objektiv

Pevka Jennifer Lopez je na družbenem omrežju Instagram s svojimi 125 milijoni sledilcev delila fotografije in videoposnetek, na katerih pozira s svojo mamo in hčerjo. Na medgeneracijski fotografiji hči, mati in babica sedijo druga za drugo – 13-letna Emma, 52-letna Jennifer in 75-letna Guadalupe. Pod fotografijo je priljubljena pevka zapisala nekaj ključnikov na temo materinske lepote, s katerimi je želela sporočiti, da je lepoto, ki nima roka trajanja, podedovala po svoji mami. V zapisu je označila tudi svojo linijo izdelkov za nego kože JLo Beauty in zapisala, da je ta namenjena lepi, sijoči koži vseh žensk med 7. in 77. letom starosti.