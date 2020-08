J.Lo za novo graščino odštela dobrih 33 milijonov evrov

Jennifer Lopez in Alex Rodriguezsta malo spraznila svoj bančni račun. Za novo razkošno nepremičnino, ki leži na tako imenovanem zasebnem otočku 'Star Island', na katerem živijo predvsem zvezdniki in poslovni tajkuni, sta odštela kar 40 milijonov dolarjev (približno 33,8 milijona evrov).

Novo domovanje slavnih zaročencev se razteza na 1.371 kvadratnih metrov in ponuja 10 spalnic in 12 kopalnic. Nahaja se na skrbno urejeni 3.716 kvadratnih metrov veliki parceli in ima dostop do zasebnega pristanišča do zaliva Biscayne Bay in Atlantskega oceana.