J.Lo za popolno družinsko fotografijo splezala na drevo

V Ameriki prvi ponedeljek v septembru praznujejo delavski praznik (Labor Day). Ameriška zvezdnica Jennifer Lopez in njen zaročenec Alex Rodriguez ter njuni štirje otroci so za to priložnost posneli nove družinske fotografije, za katere so se morali tudi malo potruditi.

Jennifer Lopez in njen zaročenec Alex Rodriguez sta delavski praznik preživela v krogu družine. Eden najvplivnejših zvezdniških parov je na družbenih omrežjih objavil nove družinske fotografije, s njimi pa vsem svojim sledilcem in oboževancem zaželel vse lepo ob delavskemu prazniku. "Vsem želim mir in ljubezen. Vesel praznik dela," je tvitnila 51-letna J.Lo, ki je objavila dve fotografiji. Na eni pozira ob drevesu in svojem zaročencu Alexu ter ima spete in polizane lase, njuni otroci pa so na drevesu. Na drugi pa se pred njunim domom v družbi otrok stiska k Alexu, ki jo z zaprtimi očmi poljublja na lica.

Slavna družinica se je za nove fotografije barvno uskladila, saj je prevladovala bela barva. Poleg slavnih zaročencev so fotografije popestrili tudi njuni otroci, in sicer Alexovi hčerki, 15-letna Natashain 12-letna Ela ter Lopezina dvanajstletna dvojčka Emme in Max. Alex je na Instagramu objavil drugo fotografijo, na kateri je tudi J.Lo splezala na drevo. Navdušila je z drugačno, bolj igrivo pričesko, saj je imela kodre, čez njen obraz pa se je raztezal velik nasmeh.

