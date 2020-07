J.Lo zaročenca za rojstni dan razveselila s posebnim videom

Alex Rodriguez, upokojeni igralec bejzbola in zaročenec Jennifer Lopez, je praznoval 45. rojstni dan. Posebno čestitko mu je namenila tudi J.Lo, ki je svojemu slavljencu zaželela vse najboljše s posebnim videom, v katerem je združila pomembne dogodke v njunem življenju.

Jennifer Lopezje svojemu dragemu Alexu Rodriguezuza rojstni dan čestitala tudi na Instagramu, kjer jo spremlja 127 milijonov sledilcev. "Trenutno si na televiziji in sedim tukaj v studiu in te opazujem in razmišljam o tem, kako bi rada bila le tukaj s tabo ... smejala in šalila ter skupaj uživala življenje ... karkoli že, kjer koli že ... ni pomembno. To je blagoslov, ki sem ga našla s tabo ... vse najboljše, 13, "je Lopezova zapisala na Instagramu, s številko 13 pa je seveda mislila njegov dres, ki ga je nosil v ameriški baseball ekipi New York Yankees.

Zraven je objavila video, ki ga je obogatila s pesmijo Franka Sinatre I Love You Baby.V njem je združila različna obdobja Alexovega življenja – Alexove fotografije iz otroštva, njune romantične trenutke, posnetke njune lanske zaroke na Bahamih in skupne trenutke, ki jih preživljata z otroki: s pevkinima 12-letnima dvojčkoma Emme in Maxom ter Alexovima hčerkama, 15-letno Natasho in 12-letno Ello. Slavljenec se je zahvalil za vsa voščila in objavil selfi z golfa, pri katerem se mu je pridružila tudi njegova zaročenka J.Lo, ki je 24. julija praznovala svoj 51. rojstni dan.

"Najlepša hvala vsem za čudovita rojstnodnevna sporočila! Resnično sem začutil ljubezen od vseh vas in res to res veliko pomeni. Imel sem čudovit dan, igral sem malo golf in bil z družino. Hvaležen za moje blagoslove, danes in vsak dan," se je slavljenec zahvalil za lepe želje.

